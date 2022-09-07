"قمر" بـ 5 مليارات دولار في دبي

تخطط شركة "مون وورلد ريزورتس" الكندية لبناء منتجع ضخم في دبي على شكل قمر عملاق ستبلغ تكلفته 5 مليار دولار في لوحة فنية نادرة من الداخل والخارج

وحسب التصميم المتداول على موقع "أريبيان بزنس" سيبلغ ارتفاع القمر المنتجع 224 مترا، وسيكون مطابقا لشكل القمر في حالة البدر

وتبلغ مساحته 10 فدان يحتوي على منشآت في داخلة ترضي الساعين لاستكشاف السياحة الفضائية بكلف أقل دون الحاجة إلى السفر فعليا إلى الفضاء، وسيتمكن الزوار من المشي على سطح القمر افتراضيا

وسوف يستوعب مشروع “مون دبي” أيضاً منصة تدريب لمختلف وكالات الفضاء ورواد الفضاء التابعين لها.

كما سيضم المنتجع القمري نحو 300 وحدة سكنية خاصة متاحة للشراء، وسيكون المالكون أعضاء في ناد خاص حصري في المنتجع.

وسيستفيد زوار “مون دبي” من النادي الصحي والنادي الليلي ومركز وقاعات الفعاليات والمناسبات، وصالة اجتماعات عالمية، وجناح

وسيتم انجاز المشروع في غضون عامين ويتوقع أن يجذب 2.5 مليون زائر سنويا.