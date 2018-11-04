فندق “ريتز كارلتون” في الرياض

سلطت قناة أمريكية، الضوء على معتقلي فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، حيث قالت إنهم تعرضوا للتعذيب والابتزاز.

ونقلت شبكة “إن.بي.سي” عن مصادر أمريكية، أن الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الذين اعتقلوا قبل سنة، كانوا قد ضُربوا ورؤوسهم مغطاة أثناء الاستجواب، ومُنعوا من النوم، كما خضع 17 منهم للعلاج، مشيرة إلى وفاة الجنرال علي القحطاني الذي كان من أكبر مساعدي الأمير تركي بن عبد الله، أثناء اعتقاله.

ونوهت الشبكة إلى أن تغريدات الرئيس دونالد ترامب التي بدت داعمة لاعتقالات الريتز، تطرح أسئلة عما إذا كانت واشنطن قد ضيعت قبل سنة فرصة لتوضح لولي العهد السعودي أن عليه أن يخفف من إجراءاته السلطوية.

وأضافت الشبكة ان اعتقالات الريتز كارلتون اكتست أهمية أكبر بعد سنة؛ نتيجة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.