قناة اردنية تنفي نشرها تصريحات منسوبة لرئيس الحكومة بشأن المثليين

سارعت قناة رؤيا الفضائية المحلية الاردنية واسعة الانتشار الى نفي معلومات وصور متناقلة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بنقلها تصريحات على لسان رئيس الحكومة بشر الخصاونة يتحدث عن المثليين

وقالت المجموعة ان ما ورد من معلومات في الصور المتداولة، غير صحيحة إطلاقا، ولا تمت للمجموعة بأي صلة.

ووفق المنشور على لسان رؤيا والمنفي لاحقا، حيث نقل على لسان رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة قوله "المثليين لهم حرية العيش الكريم والحق في بناء اسرة "

وفي تصريح آخر على لسان الحكومة الاردنية يقول: "اقرار قوانين جديدة تحمي المثليين في الاردن"

واكدت "رؤيا" أن ما تم تناقله أخبار كاذبة وعارية عن الصحة، منوهة إلى أنها تحتفظ بحقها بملاحقة كل من قام باستخدام شعارها وبث الأخبار الكاذبة قانونيا، ونسبها لها دون وجه حق، مستغلين مصداقية المؤسسة ومحاولات تشويه صورتها ونسب أخبار غير دقيقة لها.

المثليين في القانون الاردني

ووفق موقع ويكيبيديا فقد جرّم قانون العقوبات الصادر عن الانتداب البريطاني المثلية الجنسية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

في عام 1951 تبنى الأردن قانون العقوبات الخاص به الذي لا يجرّم المثلية الجنسية.

في عام 1951، قامت بمراجعة للقانون الجنائي الأردني بتشريع السدومية الخاصة، غير التجارية، والمتراضية بين البالغين، مع تحديد سن الرشد ب 16 عامًا.

يمنح قانون العقوبات الأردني السلطة التقديرية للشرطة عندما يتعلق الأمر بحماية السلام العام وهو ما عتبره المثليين بانها مواد تستخدم ضدهم

وقبل سنوات نظم عدد من المثليين في الأردن ندوة في العاصمة عمان، جاءت بالتزامن من “اليوم العالمي ضد رهاب المثلية” حضرتها السفيرة الأميركية السابقة في عمان بذلك الوقت، الأمر الذي فجر موجة من الغضب.