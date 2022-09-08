قناة اسرائيلية تتحدث عن وفاة الملكة اليزابيث وسط تكتم شديد

نشرت محطة كان الاسرائيلية العبريه خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وقالت انه يتم التكتم عن الخبر من قبل قصر باكنغهام، الا ان الاخير لم يؤكد دقة هذه الاخبار

وقالت تقارير اعلامية بريطانية أن أبناء الملكة إليزابيث وحفيدها يتواجدون معها، فيما وصل الأمير تشارلز الاحد إلى الكنيسة في بالمورال بدون الملكة إليزابيث، حيث كانت في المنزل وسط مخاوف مستمرة على صحتها.

وظهر المذيع الرئيسي لقناة BBC البريطانية (هيو إدواردز) يرتدي الأسود بربطة عنق سوداء وذلك بشكل استثنائي عن ظهوره السابق دون ذكر تفاصيل عن الأسباب.

يذكر ان لـ BBC دورا في حال وفاة الملكة اليزابيث حيث تقوم هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتفعيل "نظام إرسال التنبيه اللاسلكي"، وهو مخصص لموت كبار أفراد العائلة المالكة، وتنشر وسائل الإعلام قصصها وأفلامها ونعيها المعدة مسبقا.

وتبدأ أضواء النعي الزرقاء في الوميض في محطات الراديو التجارية، وسيتحول منسقو الأغاني إلى الأخبار خلال دقائق. أما مذيعو ومذيعات الأخبار سيرتدون ملابس وربطات عنق سوداء.