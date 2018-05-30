يعرض البرنامج تفاصيل مثيرة تلت عملية الاختراق، وتواصل مسؤولين قطريين مع آخرين في السعودية والإمارات

أعلنت قناة "الجزيرة" عن موعد بثها نتائج تحقيق اختراق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي تسبب اختراقها، في أيار/ مايو من العام الماضي، بالأزمة الخليجية.

ونشرت "الجزيرة" لقطات دعائية لبرنامج "ما خفي أعظم"، الذي يبث الأحد القادم، ويكشف بالتفاصيل كيف تم اختراق الوكالة.

ويعرض البرنامج تفاصيل مثيرة تلت عملية الاختراق، وتواصل مسؤولين قطريين مع آخرين في السعودية والإمارات.

يذكر أنه وبرغم إعلان الحكومة القطرية اختراق الوكالة، إلا أن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر أعلنت مقاطعتها لقطر، وفرض حصار بري وجوي عليها.

وبعد مرور نحو عام على اختراقها، عاد حساب وكالة الأنباء القطرية على "تويتر" إلى التغريد مجددا قبل أيام.

يشار إلى أن عدة وساطات لإنهاء الأزمة، أبرزها الوساطة الكويتية، فشلت بسبب تعنت دول الحصار، وتمسكها بـ13 شرطا وضعتها على قطر، ترى الأخيرة أنها غير منطقية، ولا يمكن تطبيقها.