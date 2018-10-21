قناة تركية: المشتبه بهم حاولوا التضليل بالتنكر بلباس خاشقجي

أعلنت السلطات السعودية أن خاشقجي قتل بعد حدوث شجار داخل القنصليه

كشفت قناة تركية، السبت، تفاصيل جديدة، حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت قناة "Ahaber" التركية، عن مصدر أمني، أن السعودية حاولت التكتيم على الأدلة، من خلال قيام أحد الأشخاص المتواجدين داخل القنصلية، بارتداء ملابس خاشقجي، وخرج من القنصلية، وتم تصوير ذلك عبر كاميرات المراقبة لتثبت أن خاشقجي خرج من القنصلية.

وأوضح المصدر، أنه بعد فحص أربع كاميرات مراقبة، تبين أن الشخص الذي خرج من القنصلية بعد ساعتين، ليس الصحفي خاشقجي، وإنما شخص آخر تحاول قوات الأمن والاستخبارات الكشف عن هويته.

ولفت إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت أن شخصا يرتدي سترة زرقاء كان ينتظر في مدخل القنصلية قبل قدوم خاشقجي بدقائق، وظيفته إخبار من هم في الداخل بوصول خاشقجي.