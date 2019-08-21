قناة روسية توثق القصف الكثيف لمناطق المعارضة بإدلب

وثقت قناة فضائية روسية القصف الكثيف الذي يشنه الطيران الروسي والسوري على مناطق المعارضة في إدلب وريفها.

وأظهرت فيديوهات نشرتها قناة "ANNA"، المرافقة لقوات النظام والقوات الروسية، القنابل التي تسقط بكثافة ملحوظة على مناطق المعارضة ليلا.

وغالبا ما تخلف القنابل قتلى وجرحى، وتتسبب في دمار للمنازل والبنى التحتية، بحسب ما يوثق الدفاع المدني في مناطق المعارضة.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قال الثلاثاء، خلال اجتماعه بالبرلماني الروسي ديمتري سابلين، إن قواته تتقدم نحو خان شيخون الاستراتيجية، وإن المسلحين هناك يهربون باتجاه تركيا، على حد تعبيره.

ومنذ نهاية نيسان/ أبريل، تتعرض مناطق في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وتنتشر فيها فصائل أخرى معارضة أقلّ نفوذا، لقصف شبه يومي من قبل النظام وحليفه الروسي.

وبعدما تركزت المعارك خلال الأشهر الثلاثة الأولى في ريف حماة الشمالي، بدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي بالتقدم ميدانيا في ريف إدلب الجنوبي.

