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قناة عبرية تكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بين "حماس" و"اسرائيل"

قناة عبرية تكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بين "حماس" و"اسرائيل"
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