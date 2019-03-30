تفاهمات للتهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل

أكدت القناة 13 الإسرائيلية، أنه تم التوصل إلى تفاهمات للتهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل برعاية الوفد الأمني المصري.

وحسب موقع "عكا" نقلا عن القناة العبرية، تمت صياغة تفاهمات بين إسرائيل و"حماس" من شأنها أن تحول يوم الأرض إلى يوم دون مواجهات على الجدار الفاصل مع القطاع، وأن "حماس" تعهدت بوقف كل أشكال التصعيد، بما في ذلك البالونات والإرباك الليلي على الحدود وأن الاختبار سيبدأ اعتبارا من يوم السبت.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، قد قال إن "حماس" استمعت من الوفد المصري لجملة إيجابية ومهمة وكبيرة، وأن إسرائيل ستكون تحت الاختبار لتنفيذ وتطبيق ما تم الاستماع له.

وحذر الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبو حمزة، إسرائيل من استهداف المدنيين المقرر مشاركتهم في مسيرات العودة السبت بالقول: "قتل المدنيين سيجلب الحرب".

وعلى وقع أصوات الانفجارات تساءل الكاتب والمحلل في موقع "واللا" أمير بوحبوط: "تسوية أم ليست تسوية... أطلقت "حماس" سلسلة من العبوات الناسفة على السياج الحدودي ضمن المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي... يصل صوت الانفجارات إلى سديروت، أهذه التسوية التي قلتم عنها؟".