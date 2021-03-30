قناة عبرية: تهريب 13 يهودياً من اليمن سراً إلى مصر

أعلنت قناة “كان” العبرية، الإثنين، أن 13 يهوديا من اليمن وصلوا إلى مصر مؤخرا، بعد تهريبهم سرا، في انتظار نقلهم إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي أو الإمارات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من القاهرة بشأن ما أوردته قناة “كان” الرسمية مساء الإثنين.

وبحسب القناة، لم يتبق في اليمن سوى 6 يهود يمنيين من بينهم ليفي مرحافي، المعتقل لدى جماعة الحوثي منذ 2016، بتهمة المساعدة في تهريب مخطوطة توراة قديمة إلى كيان الاحتلال.

وأضافت، أن “بعض أبناء العائلة الذين هُربوا سرا، يريدون الهجرة إلى إسرائيل، لكن الخطوة جرى تجميدها مؤقتا بعد رفض أحدهم”.

ويحاول أقارب للواصلين حديثا إلى مصر الضغط عليهم للحاق بهم إلى إسرائيل أو الانتقال إلى الإمارات، أسوة بعائلات يهودية أخرى هاجر أبناؤها من اليمن خلال الأشهر الأخيرة، بحسب ذات المصدر.

وذكر بعض الواصلين إلى مصر، أنهم زاروا قريبهم “مرحافي، في السجن قبل مغادرتهم اليمن، لافتين إلى أن ظروف اعتقاله تحسنت، وأن جهودا تبذل لإطلاق سراحه، دون ذكر الجهات التي تقود هذه المساعي.

والأحد، ذكرت صحف، أن الحوثيين تسببوا بهجرة العائلات اليهودية الـ3 الأخيرة في اليمن.

وقالت إنه مقابل هجرة اليهود الـ 13 إلى دولة عربية لم تحددها، تعهد الحوثيون بإطلاق سراح مرحافي، دون أن يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين.

وفي مارس/آذار 2016، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 17 من أبناء الجالية اليهودية في اليمن، جلبوا معهم مخطوطة توراتية، وهو ما أغضب الحوثيين آنذاك، وفق ذات المصدر. (الأناضول)