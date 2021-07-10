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قناة عبرية: محاولات ايرانية لاستهداف السياح الاسرائيليين

منشور 10 تمّوز / يوليو 2021 - 08:57
العثور على حقيبة مشبوهة في بروكسل
العثور على حقيبة مشبوهة في بروكسل

أفادت قناة اسرائيلية رسمية، أن منظومة الأمن الاسرائيلية رصدت خلال الفترة الماضية محاولات ايرانية لتنفيذ هجمات ضد سياح اسرائيليين في أكثر من منطقة في العالم.

وقالت قناة "كان"، إن هناك تقديرات أمنية في تل أبيب بأن الحقيبة المشبوهة التي عُثر عليها أمس في مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، تأتي في إطار محاولة إيرانية لدراسة الإجراءات الأمنية استعدادا لتنفيذ هجوم محتمل يستهدف إسرائيليين.

وتابعت القناة: "في إسرائيل يعتقدون أن عناصر إيرانية هم من تركوا أمس حقيبة مشبوهة في مطار بروكسل في محاولة للتحقق من الإجراءات الأمنية تمهيدا لتنفيذ هجوم محتمل ضد إسرائيليين".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه تم إخلاء قاعتي الرحلات المغادرة بالمطار لأكثر من ساعة، بعد العثور على حقيبة مشبوهة داخلها، اتضح فيما بعد أنها تعود لامرأة من أصل إيراني تعيش في المدينة.

وبحسب الصحيفة بعد تحديد مكان الحقيبة، تبين أن المرأة التي تركتها هناك كانت على متن طائرة انطلقت من مطار بروكسل إلى الدوحة، وأمرت الشرطة البلجيكية الطائرة بالعودة مجددا حيث تم اعتقال تلك المرأة

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