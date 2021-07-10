قناة عبرية: محاولات ايرانية لاستهداف السياح الاسرائيليين

أفادت قناة اسرائيلية رسمية، أن منظومة الأمن الاسرائيلية رصدت خلال الفترة الماضية محاولات ايرانية لتنفيذ هجمات ضد سياح اسرائيليين في أكثر من منطقة في العالم.

وقالت قناة "كان"، إن هناك تقديرات أمنية في تل أبيب بأن الحقيبة المشبوهة التي عُثر عليها أمس في مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، تأتي في إطار محاولة إيرانية لدراسة الإجراءات الأمنية استعدادا لتنفيذ هجوم محتمل يستهدف إسرائيليين.

وتابعت القناة: "في إسرائيل يعتقدون أن عناصر إيرانية هم من تركوا أمس حقيبة مشبوهة في مطار بروكسل في محاولة للتحقق من الإجراءات الأمنية تمهيدا لتنفيذ هجوم محتمل ضد إسرائيليين".

התקשורת באיראן מדווחת על שיבושים קשים בתנועת הרכבות שמקורם כנראה בתקיפת סייבר. אתמול אותרה בבריסל מזוודה חשודה, שלפי מידע שהגיע לכאן חדשות הייתה חלק ממודל מבצעי של איראן לניסיון פיגוע טרור. בישראל מזהים עלייה בניסיונות איראניים לבצע פיגועים נגד ישראלים בחו"ל@gilicohen10 #השבוע pic.twitter.com/pXw1ykS8oh — כאן חדשות (@kann_news) July 9, 2021

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه تم إخلاء قاعتي الرحلات المغادرة بالمطار لأكثر من ساعة، بعد العثور على حقيبة مشبوهة داخلها، اتضح فيما بعد أنها تعود لامرأة من أصل إيراني تعيش في المدينة.

وبحسب الصحيفة بعد تحديد مكان الحقيبة، تبين أن المرأة التي تركتها هناك كانت على متن طائرة انطلقت من مطار بروكسل إلى الدوحة، وأمرت الشرطة البلجيكية الطائرة بالعودة مجددا حيث تم اعتقال تلك المرأة