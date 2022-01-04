قناة محسوبة على الحرس الثوري تعلق على سقوط مروحية اسرائيلية: "الدم بالدم"

يلف الغموض، تفاصيل حادث تحطم مروحية اسرائيلية قبالة سواحل حيفا، مساء أمس الاثنين، ومقتل ضابطين كانا على متنها، في ظل التهديدات التي أطلقها الحرس الثوري بالانتقام والثأر لقائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني.

وكتبت قناة "سباه قدس" (فيلق القدس) المحسوبة على الحرس الثوري الايراني: "بعد أقل من 24 ساعة من نشر حساب الحرس الثوري على تويتر ووعده بالانتقام من القادة الأمريكيين والإسرائيليين، قتل ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي وطيار في سلاح الجو الإسرائيلي في حادث تحطم مريب"، مضيفة أن "السلطات الصهيونية منعت وسائل الإعلام من نشر تفاصيل الحادث".

وختمت القناة منشورتها بعبارة "الدم بالدم".

وأمس الاثنين نشر حساب "تويتر" المنسوب للحرس الثوري صور غير واضحة لشخصيات تمت تصفيتها ثأرا للفريق سليماني، متوعدا بعملية ثالثة قريبا دون ذكر الأسماء وبالاكتفاء فقط بعبارة "الدم مقابل الدم".

واليوم كشف الجيش الإسرائيلي عن اسمي القتيلين نتيجة تحطم المروحية أمس قرب حيفا، وهما الليفتنانت جنرال إيرز شاهاني، نائب قائد قاعدة عيزر وايزمان الجوية في رمات دافيد، والرائد تشين فوغل طيار مروحية في سرب "المدافعين عن الغرب" (193)، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة ضابط دورية في سلاح البحرية برتبة نقيب.