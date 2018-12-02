قنصلية أمريكية في المكسيك تتعرض لحادث أمني

أعلنت السلطات المكسيكية فتح تحقيق في الحادث، دون أن تكشف عن مزيد من المعلومات

تعرض مقر القنصلية الأمريكية في مدينة غوادالاخارا، غرب المكسيك، إلى انفجار بعبوة ناسفة، أسفر عن أضرار في مبنى القنصلية دون أن يوقع ضحايا.

وقالت السلطات المكسيكية إن الانفجار وقع قبل ساعات من مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بحضور نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي وثقتها كاميرات المراقبة حفرة بعمق 40 سنتيمترا في الجدار المحيط بالسفارة، نتيجة للانفجار.

وأعلنت السلطات المكسيكية فتح تحقيق في الحادث، دون أن تكشف عن مزيد من المعلومات.