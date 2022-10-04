قنصل اجنبي يعتصم في مصرف لبناني للحصول على امواله

اعتصم القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، جورج سيام، داخل أحد المصارف مطالبا بالحصول على وديعته المالية، بعد ساعات من 3 عمليات اقتحام للمصارف اللبنانية تمت في وقت واحد يوم الثلاثاء، في ظل ازمة اقتصادية لبنانية خانقة يؤكد اللبنانيون انها نتيجة فساد السلطة.

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين على "تويتر" إن جورج سيام، وهو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، لا يزال داخل مصرف "انتركونتينانتال" فرع الحازمية، ويعتصم هناك مطالبا بالحصول على وديعته.

المودع جورج سيام الذي لا يزال داخل مصرف "انتركونتينانتال" فرع الحازمية ويعتصم مطالباً بالحصول على وديعته هو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان. pic.twitter.com/vnh9fjYQYs — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 4, 2022

ونشرت وسائل اعلام لبنانية صورة لسيارة سيام على ما يبدو امام احد المصارف، وقالت جمعية المودعين في تغريدة على تويتر " ندعوكم للتوجه الى بنك انتركونتيننتال الحازمية للتضامن مع المودع جورج سيام الذي يعتصم داخل البنك مطالبًا بوديعته" وسط تضامن شعبي واسع على وسائل التواصل الاجتماعي معه