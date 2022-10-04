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قنصل اجنبي يعتصم في مصرف لبناني للحصول على امواله

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:05
القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان يطالب بامواله
القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان يطالب بامواله

اعتصم القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، جورج سيام، داخل أحد المصارف مطالبا بالحصول على وديعته المالية، بعد ساعات من 3 عمليات اقتحام للمصارف اللبنانية تمت في وقت واحد يوم الثلاثاء، في ظل ازمة اقتصادية لبنانية خانقة يؤكد اللبنانيون انها نتيجة فساد السلطة.

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وقالت جمعية المودعين اللبنانيين على "تويتر" إن جورج سيام، وهو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، لا يزال داخل مصرف "انتركونتينانتال" فرع الحازمية، ويعتصم هناك مطالبا بالحصول على وديعته.

 

 

 

ونشرت وسائل اعلام لبنانية صورة لسيارة سيام على ما يبدو امام احد المصارف، وقالت جمعية المودعين في تغريدة على تويتر " ندعوكم للتوجه الى بنك انتركونتيننتال الحازمية للتضامن مع المودع جورج سيام الذي يعتصم داخل البنك مطالبًا بوديعته" وسط تضامن شعبي واسع على وسائل التواصل الاجتماعي معه 

 


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