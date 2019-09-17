قنصل ايطالي متهم بتهريب آلاف القطع الأثرية من مصر

أمر النائب العام في مصر اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، بعدما اتهمته النيابة العامة بتهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى إيطاليا.

وأمر النائب العام بضبط وإحضار الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال الذي شغل منصب القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، وهو هارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات أسفرت عن أن سكاكال هو من قام بتهريب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريي الجنسية، تم ضبطهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكانت مصر استردت القطع الأثرية جميعا أوائل يوليو 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناء على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة في منطقة ساليرنو الإيطالية.

وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، فتم ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.