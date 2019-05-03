قنص ضابط ومجندة.. 3 شهداء في اعتداءات اسرائيلية على غزة

استشهد فلسطينيان في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على مواقع للفصائل الفلسطينية في شرقي المحافظة الوسطى

وقال بيان جيش الاحتلال: "أغارت طائرة عسكري على موقع عسكري تابع لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة ردًّا على تعرض قوة عسكرية لاطلاق نار بالقرب من السياج الأمني جنوب القطاع والذي أدى الى إصابة محارب بجروح متوسطة ومجندة بجروح طفيفة جدًا. لقد تم نقل المصابيْن لتلقي العلاج الطبي".

وافادت مصادر طبية فلسطينية عن صول شهيدين الى مشفى الاقصى هما

علاء حسن البوبل23/ المغازي

عبد الله ابراهيم ابو ملوح /النصيرات

وتحدثت عن ثلاث اصابات خطيرة.

ونعت حركة الجهاد الاسلامي الشهداء وحملت في بيان وصل البوابة نسخة منه سلطات الاحتلال مسؤولية تبعات اي تصعيد "إننا إذ ننعى الشهداء الابرار الذين ارتقوا جراء هذا العدوان ،فإننا نحمل الاحتلال المجرم كامل المسؤولية عن هذا العدوان والتصعيد الخطير ، ونؤكد على تصميم شعبنا على استمرار نضاله من أجل استعادة حقوقه وحماية أرضه وكسر الحصار الظالم".

كما افادت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد رائد خليل ابو طير 19 عام متأثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خان يونس

قنص جنود الاحتلال

وتاتي الغارات بعد انباء افادت نقلا مصادر اعلامية عبرية عن اصابة ضابط ومجندة اسرائيليين في هجوم بالاسلحة الخفيفة على حدود قطاع غزة

واستدعى الاحتلال الاسرائيلي قادة الأمن لعقد جلسة مناقشات طارئة لبحث الرد على عملية اطلاق النار التي جرت على حدود قطاع غزة

وقالت التقارير المتطابقة ان المصابين هم ضابط ومجندة واوضحت ان الضابط حالته خطيرة فيما اصيبت المجندة اصابات طفيفه

ولم تعلن اي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم