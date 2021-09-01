قنوات إخبارية سعودية تبدأ نقل مقارها من دبي إلى الرياض

قالت وكالة "بلومبرغ" أن قنوات تلفزيونية اخبارية سعودية بينها "العربية" و"الحدث" بدأت نقل عملياتها من دبي الى الرياض.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها الثلاثاء، انه تم ابلاغ العاملين في القناتين بخطط الانتقال اعتبارا من الإثنين المقبل، مضيفة ان عملية الانتقال ستتم على مراحل.

وتتساوق هذه العملية مع خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرامية الى حمل الشركات متعددة الجنسيات على نقل مقارها الرئيسية إلى المملكة.

وشكلت الشهور الماضية من العام الحالي، منعطفا حادا في العلاقة بين السعودية والإمارات، في جوانبها الاقتصادية على وجه الخصوص، بالتزامن مع تحديات يواجها البلدان النفطيان، بسبب هبوط أسعار الخام، وتباطؤ نمو الاستثمارات.

منتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت السعودية نيتها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة بدءا من مطلع العام 2024.

ولطالما كان البلدان يخوضان تحدياتهما السياسية والاقتصادية معا، ويتبنيان رأيا واحدا في عديد من القضايا الإقليمية والدولية، ضمن تنسيق غير مسبوق على كل المستويات.

لكن 2021، أعاد علاقات البلدين الاقتصادية عقودا إلى الوراء، عبر عدة قرارات بدأت بقيود سعودية على الشركات الأجنبية التي لا تملك مقرا لها على أراضي المملكة، إلى جانب خلافات نفطية ظهرت على السطح هذا الأسبوع.