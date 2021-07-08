قوات إسرائيلية تداهم قرية في الضفه الغربيه

نقل ناشطون وإعلام محلي في بث مباشر اقتحام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية ترمسعيا بالضفة الغربية.وقيامهم بعمليات حفر داخل منزل الأسير منتصر شلبي (44 عاما).

وأكدت القناة “13” العبرية الخاصة إن قوات الجيش اقتحمت القرية “لتدمير منزل منفذ عملية مفترق تبواح “حاجز زعترة” الذي قتل فيها المستوطن بهودا غواتا”.

وفي 6 مايو/أيار الماضي اعتقل الجيش الإسرائيلي شلبي بتهمة الضلوع في عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطن، وإصابة اثنين آخرين بجراح على مفترق زعترة (جنوبي نابلس) في الثاني من نفس الشهر.

وفي 7 مايو/أيار الماضي أخذ الجيش قياسات منزل الأسير شلبي، وهي خطوة تسبق اتخاذ قرار الهدم، وفي 10 من الشهر نفسه صادر مركبة الأسير بزعم استخدامها في تنفيذ العملية.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار هدم المنزل.

وبالتزامن مع التجهيز لعملية الهدم، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين يحتجون على عملية الهدم وقوات الاحتلال التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. (الأناضول)