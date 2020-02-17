قوات اسرائيلية تدخل غزة وتعتدي على مزارعين

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين،لمسافة محدودة في أراضي المواطنين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن 3 دبابات و 3 جرافات جرافات عسكرية ضخمة توغلت لمسافة محدودة قرب السياج الحدودي شرق بلدة جباليا، وشرعت على الفور بأعمال تسوية وتجريف للأراضي الزراعية المحاذية للشريط الحدودي، تخللها عملية إطلاق نار للتغطية على عمليات التجريف.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صباح اليوم تجاه رعاة الأغنام بمنطقة “السناطي” شرق خان يونس، كما أطلق الجنود الإسرائيليين النار أيضًا تجاه رعاة أغنام قرب بوابة “أبو ريدة” شرقي بلدة خزاعة، شرقي خان يونس، دون الإبلاغ عن وجود إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق المزراعين والصيادين في قطاع غزة بشكل يومي، وتعمل على استهدافهم بشتى الطرق والوسائل، سواء لإخلاء المناطق الزراعية الحدودية على طول الشريط الحدودي للقطاع أو لتدمير قطاع الصيد ومنع الصيادين من مزاولة مهنتهم .