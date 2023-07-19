قوات اسرائيلية تعتدي على الجيش اللبناني

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على دورية للجيش اللبناني على الحدود المشتركة مع فلسطين المحتلة وقالت تقارير ان قوات اسرائيلية القت قنبلتين دخانيتين على دورية للجيش اللبناني في خراج بلدة كفرشوبا الحدودية.

وافادت قناة الميادين اللبنانية ان فريقا من الطوبوغرافيين في الجيش اللبناني، بمرافقة عناصر اليونيفيل، كانو يقومون بمسح روتيني في تلال كفرشوبا قرب بركة بعثائيل، بعد أعمال التجريف الإسرائيلية في المنطقة، ولم يسفر الإعتداء الاسرائيلي عن أي إصابات.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا على اتخاذ إجراءات في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية، وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله.

وكان لبنانيون حطمو كاميرات المراقبة التي ثبتها الجيش الإسرائيلي فوق السياج الفاصل عند بوابة فاطمة حيث اعادت قوات الاحتلال اصلاحها مجددا كما اكتشف الاحتلال متأخراً سرقة كاميرا عند الحدود مع لبنان.