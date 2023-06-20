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قوات اسرائيلية تعتدي على الدروز السوريين في الجولان

تاريخ النشر: 20 حزيران / يونيو 2023 - 01:04
قوات اسرائيلية تعتدي على الدروز السوريين في الجولان
قوات اسرائيلية تعتدي على الدروز السوريين في الجولان

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على السوريين في الجولان المحتل وتحديدا في منطقة الحفاير. شرق قرية مسعدة..

وقالت مصادر ان الأهالي في الجولان يتصدون لقوات الاحتلال لمنعهم من إقامة مشروع مراوح الطاقة "التوربينات" على مساحات واسعة من أراضيهم.

واكدت وكالة الانباء السورية  "سانا" السورية: ان "قوات الاحتلال الصهيوني تستقدم تعزيزات لمحاصرة المناطق الزراعية المزمع إقامة توربينات هوائية عليها  في الجولان السوري المحتل"

وشدد الاهالي على انهم سيواجهون محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم  الزراعية ورفضهم بشكل قاطع إقامة التوربينات الهوائية عليها

 

 

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