قوات الأمن التونسية تقمع المتظاهرين بالغاز والهراوات

أطلقت قوات الأمن التونسية الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق مئات المتظاهرين الذين تحدوا قرار منع التجمعات الذي أقرته السلطات لمكافحة كورونا، وتجمعوا في العاصمة للاحتجاج على قرارات الرئيس قيس سعيد.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة شعارات "لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم" و"يسقط الانقلاب" و"الشعب يريد عزل الرئيس" و"الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"حريات حريات".

وأحكمت قوات الأمن المنتشرة بكثافة غلق كامل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومنعت المحتجين من الوصول إليه.

واستطاع محتجون تجاوز الحواجز وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وبالضرب واعتقلت عددا منهم واقترب عشرات اخرون من مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.

والأربعاء، أقرت الحكومة، منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كافة التظاهرات بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

واعتبرت القوى السياسية ان القرار يهدف "لمنع" التظاهر بذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).‎

أعمال شغب

وقال بيان لوزارة الداخلية التونسية في وقت سابق الجمعة، توقيف 6 أشخاص بالعاصمة "بحوزتهم أموال مجهولة المصدر"، بينهم اثنان قالت إنهما كانا يعتزمان توزيع أموال على "منحرفين" لتنفيذ أعمال "شغب" في مظاهرات ذكرى الثورة.

واوضح البيان إن أجهزة الوزارة نشرت "نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة لضمان سلامة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامّة والخاصّة".

وقال أن هذه الإجراءات جاءت "في إطار السهر على احترام القرارات المتعلّقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا وتزامنا مع بعض الدعوات إلى تجميع المواطنين بأماكن مختلفة من العاصمة".

وأفاد البيان أنه "في إطار المحافظة على الأمن العام وتطبيق الإجراءات المذكورة، تمكنت الوحدات الأمنية، من حجز مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص (لم تذكر تاريخ الحجز والتوقيف)".

المتظاهرون تجمعوا في العاصمة تونس للاحتجاج على قرارات الرئيس قيس سعيد

وأوضح أن "وحدات الحرس (الدرك) بحيّ التضامن تمكنت من ضبط شخصين على متن سيارة بحوزتهما مبلغ مالي قدره 42 ألف دينار (15 ألف دولار) مجهولة المصدر، كانا يعتزمان توزيعها على منحرفين بالجهة قصد القيام بأعمال شغب وتخريب يوم 14 جانفي (يناير) 2022".

وأضاف البيان أن "الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن بجبل الجلود (العاصمة) تمكنت أيضا من ضبط 4 أشخاص بجهة ابن سينا بحوزتهم مبلغا ماليّا قدره 94 ألف دينارا (33.5 ألف دولار) مجهولة المصدر وطائرتي درون"، دون مزيد من التوضيح.

وتابعت الداخلية أنه "باستشارة النّيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم (الموقوفين الستة)".

