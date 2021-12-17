قوات الاحتلال تتحدث عن اعتقال منفذ عملية نابلس

اعلنت قوات الاحتلال عن اعتقال المجموعة التي نفذت الهجوم المسلح في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة مساء امس الخميس والتي اسفرت عن مصرع مستوطن واصابة اخرين.

حملة اعتقالات ومصادرة كاميرات

وشنت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر الاولى حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، فيما صادرت كاميرات المراقبة في العديد من المحلات والشوارع الفلسطينية كما تم نقل مئات المقاتلين من كتيبة المظليين 890 وكتيبة جولاني الاستطلاعية ووحدة "الكرز-دفدوفان"، وعدد من جنود الاحتياط، الى الضفة الغربية بعد تنفيذ العملية، وسيتم نشرهم قرب رام الله وفي منطقتي نابلس وجنين.

المستوطنون يهاجمون الاهالي في نابلس

وأصيب، فجر اليوم الجمعة، عدد من الفلسطينيين بجروح وكسور عقب هجوم للمستوطنين على منازلهم في قرية قريوت جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن المستوطنين مارسوا سياسة إجرام في قريوت، حيث هاجموا المنازل واعتدوا على المواطنين ما أدى إلى وقوع إصابات نقلت للمشافي.

وأضاف: "المستوطنون حاولوا خطف المواطن وائل مقبل إلا أن تصدي الأهالي لهم حال دون ذلك"، محذرا من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المنازل والقرى خاصة المحاذية للمستوطنات.

عملية في نابلس

ولقي مستوطن اسرائيلي مصرعه واصيب اخرين اصابة احدهم خطيرة في إطلاق للنار قرب مستوطنة حومش في الضفة الغربية، وقالت قناة "كان" العبرية أن 3 إسرائيليين أصيبوا بإطلاق النار عند مدخل المستوطنة، أحدهم إصابته خطيرة واكد موقع "0404" نبأ العملية وعدد القتلى والمصابين

#شاهد عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حومش المخلاة شمال نابلس pic.twitter.com/iDHukf3N0S — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) December 16, 2021

وعلى الفور اغلق الجيش الإسرائيلي عددا من الطرق في محيط مستوطنة حومش وشرع بعمليات التفتيش، مضيفة أن قوات الجيش تقوم بأعمال تمشيط بحثا عن المشتبه فيهم. من جهتها ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مركبة مسرعة أطلقت النار وغادرت المنطقة.