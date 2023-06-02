قوات الاحتلال تطلق النار على رضيع فلسطيني ووالده

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي جريمة جديدة تضاف الى سجلها الحافل بالتجاوزات الانسانية عندما فتح احد الجنود النار على طفل رضيع ووالده مما اسفر عن اصابتهما بجروح خطيرة

وقالت مصادر ان الطفل البالغ من العمر عامين ووالده الاربعيني تعرضا لاطلاق نار عشوائي، وبررت قوات الاحتلال التي تصف جيشها بانه الاكثر اخلاقا من بين جيوش العالم الجريمة الجديدة التي ارتكبتها بانها تمت بالخطأ وفي سياق الخوف من اختراق سياج احدى المستوطنات المقامة اصلا على اراضي الفلسطينيين بطرق غير مشروعة

وقالت مصادر فلسطينية ان الجيش اطلق النار على الابن ووالده في قرية النبي صالح، وخوفا من الفضيحة سارعت قوات الاحتلال لاستقدام مروحية لنقل المصابين