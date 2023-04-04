قوات الاحتلال تطلق النار طفل فلسطيني وتقتحم الاقصى

اعلنت مصادر اعلامية عبرية عن وجود حدث امني في شارع مارتين بوبر بالقدس المحتلة وتحدثت عن وجود اصابة خطيرة في الوقت الذي كانت قوات الاحتلال تهاجم المصلين والمعتكفين في المسجد الاقصى المبارك

وتفيد الانباء ان قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار تجاه شاب، شرقي القدس، بزعم إلقاء زجاجة حارقة باتجاههم

وتؤكد مصادر فلسطينية ان عملية اطلاق النار استهدفت طفل فلسطيني (13 عاما) حيث زعمت سلطات الاحتلال انه قام بالقاء زجاجات حارقة على سيارة لحرس الحدود، وافادت بان حالته متوسطة

الى ذلك قالت مصادر فلسطينية للبوابة ان قوات الاحتلال ارسلت ما يسمى بـ وحدة اليسام إلى باحات المسجد الأقصى حيث نفذت اعتداءات على المصلين الفلسطينيين وقد اندلعت مواجهات عنيفة في المسجد المبارك

بالتزامن مع اقتحام قوات الجيش الصهيوني للمسجد..



🔴عاجل | المعتكفون يغلقون أبواب المسجد القبلي في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/brqgl3an8u — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) April 4, 2023