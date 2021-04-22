قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في القدس

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة اعتداءاتها اليومية على الشبان الفلسطينيين في القدس المحتلة واصابت العشرات بجروح فيما اعتقلت اخرين

وادعت سلطات الاحتلال التي تستخدم الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف والهروات الكهربائية ان احد عناصرها اصيب في المواجهات إثر رشق شبان فلسطينيين قوات إسرائيلية بالحجارة في محيط البلدة القديمة بالقدس اليوم الخميس.

ودارت المواجهات وسط انتشار أمني مكثف للشرطة الإسرائيلية والحواجز العسكرية التي تم تطويق البلدة القديمة بها.

ويأتي ذلك وسط توتر كبير يسود منذ أيام ومواجهات في منطقة باب العامود في القدس.