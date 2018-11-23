قوات الاحتلال تعتقل 3 صيادين من غزة

الاحتلال اقتاد الصيادين الثلاثة إلى ميناء أسدود

اعتقلت قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي فجر اليوم، ثلاثة صيادين فلسطينيين خلال عملهم في بحر شمال قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ نحو 13 عاما.

وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، في حديثه لـ"عربي21"، أن الصيادين الثلاثة المعتقلين، كانوا يعملون في البحر بمنطقة السودانية شمال القطاع"، منوها إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت النار عليهم، عقب عطل الماكنة الخاص بقاربهم، دون وقوع إصابات".

وأوضح عياش، أنه "تم اقتياد الصيادين المعتقلين إلى ميناء أسدود، وهم؛ محمد غالب السلطان، ويوسف فريد سعد الله، وفارس أحمد سعد الله".