قوات الاحتلال تفجر مقر حركة فتح في نابلس

فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مقر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في نابلس خلال اقتحامها المدينة ليلة امس الثلاثاء وذلك قبل انسحابها من مخيم بلاطة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة

وتتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي حركة فتح بدعم وتمويل المقاتلين المقاومين في مدينة نابلس وحمايتهم ، حيث ان غالبية الشهداء في المدينة ينتمون الى الحركة والاجهزة الامنية الفلسطينية

وقالت مصادر ان الجيش الاسرائيلي فجر ايضا منزل عائلة المواطن فلاح أبو حمدان، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أغلقت مداخل مخيم بلاطة تزامنا مع اقتحامه.

واكدت مصادر اعلامية وحقوقية ان الجيش الاسرائيلي اطلق وابلا من الرصاص على الاعلاميين وقد تم تسجيل 8 إصابات بالرصاص الحي في صفوف الفلسطينيين بينها إصابة خطيرة جدا، و85 إصابة بالاختناق بالغاز خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمنطقة قبر يوسف ومخيم بلاطة شرق نابلس، والاعتداء على الطواقم الطبية ومنعهم من الوصول لمصاب بالقرب من حاجز حوارة جنوب المدينة.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلي الجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة دمروا الليلة مختبرا للمتفجرات كان يحتوي على متفجرات جاهزة للاستخدام في مخيم بلاطة في نابلس. وقال جيش الاحتلال إن قواته فجرت خلال الاقتحام مستودعي أسلحة، يوجد بهما 15 عبوة جاهزة للاستخدام.

مصادر محلية: "قوات الاحتلال تفجر منزلين خلال اقتحام واسع لمخيم بلاطة شرق نابلس". pic.twitter.com/qP5jZAaIgf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 16, 2023