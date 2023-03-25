قوات الاحتلال تقتحم المسجد الاقصى وتعتدي على المعتكفين

اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على تدنيس المسجد الاقصى عندما اقتحمته قوات كبيرة منها حيث اخرجت المعتكفين بالقوة واعتدت عليهم وصادرت هواتفهم

وقال خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري ان "الاحتلال الصهيوني يبدأ بحملته المسعورة على المسجد الأقصى المبارك ويحارب عبادة الله فيه ويفرغه من المصلين المعتكفين"

وحسب اعلام الاحتلال فقد امر وزير الامن الداخلي إيتمار بن غفير الشرطة باقتحام المسجد الأقصى وإخراج المعتكفين منه بالقوة

وقالت مصادر عبرية ان "مجموعة راسخة ومخططة لبدء أعمال الشغب في الصباح، والحدث لا يزال جارٍ حيث دخل نحو 50 ضابطا من رجال الشرطة المسجد الأقصى وان قوات إضافية تتوافد الآن ونداءات في المساجد للوصول إلى الحرم الشريف وحمايته"

عاجل| مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتدي على المعتكفين على أبواب المسجد الأقصى بعد إخراجهم بالقوة من داخله. pic.twitter.com/StUutdbOah — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 25, 2023