قوات الاحتلال تقتحم مؤسسات ثقافية فلسطينية بالقدس وتعتقل مسؤوليها

استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية ”الاعتقال وملاحقة المثقفين واقتحام المؤسسات الثقافية في القدس وتدمير محتوياتها والعبث في مقتنياتها“

قال مسؤولون فلسطينيون الأربعاء إن قوات الأمن الإسرائيلية داهمت مؤسسات ثقافية فلسطينية في مدينة القدس وقامت بتفتيشها كما داهمت منازل القائمين على إدارتها وألقت القبض عليهم.

ونشر مركز يبوس الثقافي الذي تأسس في 1995 ويقع على بعد أمتار من أسوار البلدة القديمة للقدس بصفحته على فيسبوك صورا لأفراد بلباس مدني وآخرين في زي الشرطة يفتشون مقره.

وقال المركز في تعليق مصاحب ”قوات الاحتلال ترافقها عناصر المخابرات تقتاد كل من مديرة مركز يبوس الثقافي رانيا إلياس ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري من منزلهما إلى مركز يبوس الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى وتبدأ بمصادرة ملفات وممتلكات للمركز والمعهد وتخبرهم بأنهم موقوفين على ذمة التحقيق“.

ولم يصدر بيان من الشرطة الإسرائيلية عن سبب المداهمة أو التوقيف الذي شمل أيضا داوود الغول مدير (شبكة فنون القدس - شفق) التابعة لمركز يبوس.

وقال مسؤولون في المؤسسات الثقافية التي تعرضت للمداهمة إنهم لم يتسلموا قرارا بالإغلاق وإنما تمت مصادرة العديد من الملفات والأواق.

من جانبها أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا استنكرت فيه ”هذا الاعتقال وملاحقة المثقفين واقتحام المؤسسات الثقافية في القدس وتدمير محتوياتها والعبث في مقتنياتها“

وطالبت الوزارة مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة حماية المؤسسات العاملة في الحقل الثقافي خاصة المقدسية.

كما أبدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تضامنها المطلق مع مركز يبوس الثقافي وشبكة (شفق) وطالبت بالإفراج الفوري عن مديرة المركز رانيا إلياس ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري.

