قوات الاحتلال تقمع محتجين بالشيخ جراح بالقدس وتصيب اثنين

أُصيب فلسطينيان، مساء الإثنين، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي محتجين فلسطينيين في حيّ الشيخ جراح بمدينة القدس العربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن “طواقمها تعاملت مع إصابتين بغاز الفلفل في حي الشيخ جراح بعد رشهم بالغاز من قبل قوات الاحتلال”.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان قولهم إن مواجهات عنيفة اندلعت في الشيخ جراح بين قوات الاحتلال ومحتجين من سكان الحي ومتضامنين.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت داخل باحات منازل الفلسطينيين في الحيّ، واعتدت على عدد من الشبان بالضرب المبرح.

وبحسب الشهود، تزامنت اعتداءات قوات الاحتلال، مع محاولات المستوطنين الإسرائيليين الاعتداء على السكان الفلسطينيين في الحيّ، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ العام 1956.

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

وتسببت مخططات الاحتلال بتفجير مواجهات خلال الأسابيع الماضية، بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. (الأناضول)