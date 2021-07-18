قوات الاحتلال ومئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديوهات)

اقتحم 500 مستوطن يهودي متطرف فجر يوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، التي اعتدت على المصلين الفلسطينيين وأجبرتهم على اخلاء المسجد بالقوة.

وسمحت قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، لإحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “بأشد العبارات الاقتحامات التي نفذها صباح هذا اليوم اليهود المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك”.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاستهداف ونتائجه وتداعياته”.

وحمل خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري مسؤولية اقتحام المسجد الاقصى من قبل الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأحد لكافة العرب والمسلمين.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال في ذكرى ما يسمى " خراب الهيكل " pic.twitter.com/sv92ddj9Ca — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

وقال صبري إن الاحتلال الاسرائيلي أعلن نيته اقتحام المسجد الاقصى صباح الأحد، ولم نر أى ضغط عربي على اسرائيل لمنع هذا الاقتحام.

وتساءل، "أين الضغط الرسمي والسياسي والدبلوماسي العربي على الاحتلال حتى يتراجع؟، أين التحرك؟، أين الدعم الحقيقي للاقصى والقدس؟".

وأكد "علينا أن نحاسب أنفسنا، فالاقصى للمسلمين".

وأضاف أن المقدسيين يحمون المسجد الاقصى بصدورهم، لكن قوات الاحتلال تمنعهم من الوصول وتقطع عليهم الطرق، وتخرج المرابطين في المسجد بالقوة.

وبين صبري أن الاقتحامات رتب لها منذ ليل أمس حيث منع الناس من دخول البلدة القديمة، ومنذ فجر اليوم منع الناس من دخول الاقصى حتى حراس المسجد وموظفي الاوقاف، وحوصر من كان في المسجد داخله.

وقال إن المسلمين محتشدون خارج البلدة القديمة وفي الشوارع والممرات لعدم تمكنهم من دخول البلدة القديمة.

فيديو يوثق اللحظات الأولى لاقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر اليوم

تصوير: صالح زغاري pic.twitter.com/4a2dGdWamI — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

وقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الأحد، إن اقتحام المسجد الأقصى “قرار سياسي إسرائيلي”.

وأضاف الشيخ وهو رئيس هيئة الشؤون المدنية (حلقة الوصل الرسمية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل) في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أن هدف القرار “تثبيت أمر واقع احتلالي”.

ورأى في الاقتحام “تحديا للإرادة الدولية، ويعطي مؤشرات خطيرة عن توجهات الحكومة الجديدة في إسرائيل”.

قوات خاصة تقتحم الأقصى

وبدأ اقتحام قوات الاحتلال للأقصى عبر باب المغاربة، حيث اقتحمت القوات الخاصة الأقصى، وأطلقت القنابل والأعيرة المطاطية باتجاه الشبان والنسوة في الساحات، ثم تقدموا باتجاه المسجد القبلي وحاصروا الشبان داخله، وخلال ذلك قامت فرق القوات الخاصة بتفريغ ساحات الأقصى من المصلين، بالضرب والدفع والقنابل والأعيرة المطاطية.

وعند باب حطة، وخلال سير مجموعة من النسوة للخروج من الأقصى وإحاطتهن بالجنود والقوات، قام الجنود بدفعهن، ثم اعتدي على سيدة بالضرب المبرح وسحلت أرضا.

🚨 #عاجل



مسيرة للمستوطنين تصل الآن منطقة باب العامود في القــد.س المحتلة. pic.twitter.com/tfdq8eZPm3 — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) July 17, 2021





وفي هذه الأثناء، نصبت شرطة الاحتلال حواجزها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتمنع الدخول إليه، باستثناء أعداد قليلة من المصلين، كما تمنع طواقم الاسعاف الدخول الى المسجد.



وسمحت قوات الاحتلال لعشرات المستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب المغاربة، وسط تواجد شرطي مكثف في الساحات ، وخلال ذلك ألقت القوات قنبلة غازية داخل المسجد القبلي باتجاه المحاصرين فيه.

500 مستوطن

"دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الاقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة"، قالت في بيان لها اليوم الاحد، إن أكثر من 500 مستوطن يهودي متطرف اقتحموا باحات المسجد منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

تزامنًا مع مسيرة المستوطنين المقررة في المكان..

تعزيزات مكثفة لقوات الاحتلال في منطقة باب العامود في #القدس.#اقتحام_8_ذوالحجة pic.twitter.com/jN0Y6kvo3v — لجنة نبض القدس- HU (@AlqudsNabd) July 17, 2021





وأفادت الدائرة، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد انطلاقا من باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، برفقة المتطرفين الحاخام ايهودا غليك وعضو الكنيست ايتمار بن جيفر، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية استفزازية قبالة قبة الصخرة المشرفة، وذلك بمناسبة ما يسمونه "عيد خراب الهيكل" المزعوم.



وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل المسجد الأقصى المبارك ومنعت الدخول إليه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، فيما لا تزال تحاصر العشرات من المصلين داخل المسجد القبلي.

هكذا اعتدت قوات الاحتلال بوحشية على فلسطيني في محيط باب العامود قبل قليل.#القدس #فلسطين pic.twitter.com/PsusIggitM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 17, 2021

وزارة الأوقاف الفلسطينية

وعلى صعيد متصل، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ما تعرض له المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، من تدنيس واسع لساحاته ومحاولة أداء طقوس تلمودية من قبل عشرات المستوطنين في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تخلله اعتداء على المصلين والمرابطين، وإغلاق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، واحتجاز من بداخله.

وأكد وكيل الوزارة حسام أبو الرب في بيان، أن هذه الاقتحامات اليومية تستهدف استقلالية المسجد الأقصى، ولاسيما في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية إلى انتهاكات ممنهجة ومدروسة بغية السيطرة عليه وتهويده.

وأضاف ان الحملة الإسرائيلية القديمة الجديدة والقائمة على تزوير الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع تشهد على العنصرية البغيضة التي يمارسها الاحتلال على المقدسات، مشددا على أن ما يجري الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دورا عربيا وإسلاميا استثنائيا، للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات .