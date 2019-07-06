قوات الاسد تقصف ادلب بالبراميل والحصيلة عشرات الضحايا

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الجوي على بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، شمال سورية إلى 14 شخصاً جلهم من الأطفال والنساء، جراء قصف بالبراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية التابعة لنظام الرئيس بشار الاسد على الأحياء السكنية في البلدة

وقالت مصادر اعلامية سورية ان "الطيران المروحي استهدف بلدة محمبل جنوب إدلب، عصر الأمس، بعدد من البراميل المتفجرة بعد ساعات قليلة من قصف الطيران الحربي بالصواريخ، ما أسفر عن ارتقاء أربعة مدنيين حينها (امرأتان وطفل وطفلة)، كحصيلة أولية وإصابة العديد بجروح متفاوتة".

ووفق المصدر "فإن فرق الدفاع المدني انتهت منتصف ليلة "الجمعة - السبت" من انتشال جثث الضحايا من تحت ركام المنازل المدمرة في البلدة، لتنتهي الحصيلة بحسب فرق الدفاع المدني إلى 14 شهيداً معظمهم أطفال".

كما قتلت سيدة وأصيب آخرون بجروح، جراء غارات جوية للطائرات الحربية على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.