قوات الاسد تقضي على خلية لداعش تبنت الهجوم على الباص العسكري

قالت مصادر اعلامية رسمية سورية ان القوات النظامية ابادت بشكل كامل مجموعة من عناصر داعش في منطقة البادية السورية والتي يعتقد بانها المسؤولية عن الهجوم على باص للقوات المسلحة السورية قبل عشرين يوما



وافادت المصادر ان العملية العسكرية الكبيرة والتي وصفت بـ العملية النوعية اسفرت عن تدمير المقار والاوكار التي تستخدمها الخلية الارهابية وتم مصادرة الاسلحة والذخائر بكميات كبيرة ، كما تم استهداف واقتحام وتدمير ﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍعش ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻴﻨﻪ ﻏﺮﺏ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭصودرت أســلحة ﻭذخائر ﻭﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻌﺪﺓ للتفخــيخ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻃﺒﻴﺔ وتم تدمير وحرق المقرات بالكامل فيما بعد

واعلنت المصادر انه تم استعادة ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻسلحة ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ استولى عليها الارهابيين وتعود لعناصر النظام القتلى في عملية الباص

وكانت مجموعة من عناصر داعش قد اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على باص تابع للقوات المسلحة السورية في منطقة البادية قبل عشرين يوما حيث اسفر الهجوم عن مقتل 13 جنديا وضابطا واصابة 3 بجروح