قوات الحكومة الليبية تواصل تدمير عدد من الآليات والتجمعات لمليشيات حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أنها تواصل تدمير عدد من الآليات والتجمعات التابعة لميليشيات، خليفة حفتر حول منطقة الوشكة بمحيط مدينة سرت(شرق).

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل االاجتماعي “فيس بوك”، بوقت متأخر الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، افاد مراسلون أن حسابات على صفحات التواصل الاجتماعي مقربة لحفتر نعت اليوم وفاة خمسة من أفراد الكتيبة 302 نتيجة استهدافهم بطيران مسير تابع لحكومة الوفاق.

والثلاثاء، أعلنت قوات الحكومة الليبية أن انسحابها من مدينة سرت تكتيكي لحماية المدنيين، كاشفةً أن من هاجم المدينة مليشيات متعددة الجنسيات.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثراً للسيطرة على طرابلس والمدن التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وأجهض هذا الهجوم جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي. (الأناضول)