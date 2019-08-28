القوات الحكومية تدخل عدن بعد انتزاعها أبين من قبضة الانفصاليين

سيطرت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية الاربعاء، على مطار عدن، فيما تخوض مواجهات تجري مواجهات في انحاء المدينة بينها وقوات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الامارات، والذي سيطر على المدينة في وقت سابق من الشهر.

وسيطر الانفصاليون في العاشر من آب/أغسطس على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، اثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها عشرات.

وانسحب المجلس الانتقالي الجنوبي جزئيا من مواقع رئيسية احتلها في عدن، تحت ضغوط من السعودية والامارات، لكنه لا يزال يسيطر على مواقع عسكرية رئيسية.

وقالت قناة "العربية" أن قوات الحكومة اليمنية سيطرت على مطار عدن، بعدما خاضت معارك مع القوات الانفصالية في خور مكسر

ونقلت القناة عن وزير الداخلية اليمني دعوته القيادات العسكرية والأهالي "للحفاظ على الممتلكات في عدن، كما حذر من أي أعمال انتقامية".

وقالت قناة "الجزيرة" القطرية ان اشتباكات اندلعت في حي العريش المدخل الشرقي لمدينة عدن. مشيرة الى وصول تعزيزات تضمنت أسلحة رشاشة ومركبات عسكرية إلى قوات الحكومة قادمة من محافظة شبوة جنوبي شرق البلاد

وتحدث سكان في وقت سابق عن تجدد القتال في مدينة عدن عندما اقتحمت القوات الحكومية ضواحيها الشرقية وتبادلت إطلاق نيران المدفعية الثقيلة مع الانفصاليين الجنوبيين.

واستعادت قوات من الحكومة المدعومة من السعودية معظم البلدات المجاورة التي استولى عليها الانفصاليون الذين تساندهم الإمارات قبل المضي قدما صوب عدن.

واعلنت مصادر امنية في وقت سابق الاربعاء، ان القوات الموالية للحكومة اليمنية تمكنت من السيطرة على محافظة أبين في جنوب اليمن، بعد نحو أسبوع من سيطرة الإنفصاليين عليها.

وفي 20 من آب/اغسطس، سيطر الإنفصاليون الجنوبيون على مقرين لقوات الأمن في أبين وهما معسكر لقوات الأمن الخاصة في زنجبار، عاصمة المحافظة، وآخر للشرطة العسكرية في الكود الواقعة بين المحافظة وعدن.

وقالت مصادر أمنية أن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي حققت تقدما إثر وصول تعزيزات عسكرية.

من جانبه، كتب وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً معمر الإرياني على تويتر "ابطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستعيدون مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة".

وبحسب المصادر، انسحبت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الطريق الذي يربط محافظة أبين مع محافظة عدن.

ويأتي هذا التقدم بعد أن سيطرت القوات الحكومية الأسبوع الماضي على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.

يقاتل الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معا في صفوف تحالف تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014، ضمن نزاع جعل ملايين السكان في اليمن على حافة المجاعة.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعلنت عدن عاصمة مؤقتة منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.

وكان جنوب اليمن يشكّل دولة منفصلة عن الشمال حتى عام 1990.