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قوات الدعم السريع السودانية توافق على هدنة 24 ساعة

تاريخ النشر: 18 نيسان / أبريل 2023 - 08:43
قوات الدعم السريع السودانية توافق على هدنة 24 ساعة

اكد قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي" الثلاثاء، موافقته على هدنة مدتها 24 ساعة بهدف ضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، في رابع ايام المواجهات بين قواته والجيش، والتي خلفت اكثر من 180 قتيلا.

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وكتب حميدتي في سلسلة تغريدات ان قواته وافقت على الهدنة عقب اتصالات مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ودول "شقيقة وصديقة"، والتي دعت الى وقف مؤقت لإطلاق النار من اجل فتح مسارات امنة لعبور المدنيين واجلاء الجرحى.

واتهم قائد قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقيادة حليفه السابق عبدالفتاح البرهان بعدم الالتزام بوقف اطلاق النار، عبر توجيهها ضربات جوية داخل المناطق الماهولة، مضيفا انه بانتظار رد من بلينكن "لحسم خروقات الطرف الاخر".

وقال "ننتظر المزيد من المناقشات مع (بلينكن) حول سبل معالجة هذه الانتهاكات".

واشار حميدتي الى انه "ناقش القضايا الملحة" خلال الاتصال مع بلينكن، مضيفا انه سيكون هناك اتصال اخر "لمواصلة الحوار والعمل ..  من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا".
 

وادت المواجهات المندلعة منذ السبت بين قوات الدعم السريع والجيش الى مقتل اكثر من 185 شخص وجرح 1800 اخرين، بحسب ما افاد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس.

ومن جانبه، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن اجرى اتصالين مع حميدتي والبرهان اعرب خلالهما عن "قلقه البالغ" إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين في السودان.

وأضاف المسؤول أن بلينكن حمل الرجلين المسؤولية عن ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك الدبلوماسيين والعاملين الانسانيين.
 

 

كلمات دالة:قوات الدعم السريعالسودانمحمد حمدان دقلوحميدتيعبدالفتاح البرهانانتوني بلينكن

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