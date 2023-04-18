قوات الدعم السريع السودانية توافق على هدنة 24 ساعة

اكد قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي" الثلاثاء، موافقته على هدنة مدتها 24 ساعة بهدف ضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، في رابع ايام المواجهات بين قواته والجيش، والتي خلفت اكثر من 180 قتيلا.

وكتب حميدتي في سلسلة تغريدات ان قواته وافقت على الهدنة عقب اتصالات مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ودول "شقيقة وصديقة"، والتي دعت الى وقف مؤقت لإطلاق النار من اجل فتح مسارات امنة لعبور المدنيين واجلاء الجرحى.

واتهم قائد قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقيادة حليفه السابق عبدالفتاح البرهان بعدم الالتزام بوقف اطلاق النار، عبر توجيهها ضربات جوية داخل المناطق الماهولة، مضيفا انه بانتظار رد من بلينكن "لحسم خروقات الطرف الاخر".

وقال "ننتظر المزيد من المناقشات مع (بلينكن) حول سبل معالجة هذه الانتهاكات".

واشار حميدتي الى انه "ناقش القضايا الملحة" خلال الاتصال مع بلينكن، مضيفا انه سيكون هناك اتصال اخر "لمواصلة الحوار والعمل .. من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا".



بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة #قوات_الدعم_السريع



بناءًا على الاتصال المباشر مع السيد انتوني بلنكن وزير الخارجية الاميركي وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي اجرت اتصالات مماثلة دعتنا خلالها الى وقف مؤقت لإطلاق النار من اجل فتح مسارات أمنه لعبور المدنيين pic.twitter.com/mJdGsvaG0P — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 18, 2023

وإخلاء الجرحى نعلن من جانبنا الموافقة على الهدنة المقترحة لمدة اربعة وعشرون ساعة.

ونؤكد التزام قواتنا بالتوجيهات التي صدرت في هذا الصدد اعتبارًا من فجر أمس.

ونشير الى عدم التزام الطرف الأخر بالهدنة فيما لاتزال طائراته توجه ضرباتها داخل المناطق المأهولة بالسكان — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 18, 2023

وادت المواجهات المندلعة منذ السبت بين قوات الدعم السريع والجيش الى مقتل اكثر من 185 شخص وجرح 1800 اخرين، بحسب ما افاد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس.

ومن جانبه، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن اجرى اتصالين مع حميدتي والبرهان اعرب خلالهما عن "قلقه البالغ" إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين في السودان.

وأضاف المسؤول أن بلينكن حمل الرجلين المسؤولية عن ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك الدبلوماسيين والعاملين الانسانيين.

