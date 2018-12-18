قوات الشرطة الفرنسية تطالب الحكومة بتحسين أوضاعها
قوات الشرطة الفرنسية تطالب الحكومة بتحسين أوضاعها وإيجاد حلول لنقص مواردها يؤكد رجال الشرطة أن ساعات عملهم الإضافية بلغت مؤخرا 25 مليون ساعة
منذ أكثر من شهر، تصطف قوات الشرطة في الخطوط الأمامية للحفاظ على الأمن والهدوء في احتجاجات "السترات الصفراء"، ولتأمين أسواق الميلاد. ويؤكد رجال الشرطة أن ساعات عملهم الإضافية بلغت مؤخرا 25 مليون ساعة. وأمام نقص الموارد ضاقت قوات الأمن ذرعا بظروف العمل وطالبت بتحسين أوضاعها وإيجاد حلول سريعة.
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