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قوات الشرطة الفرنسية تطالب الحكومة بتحسين أوضاعها

قوات الشرطة الفرنسية تطالب الحكومة بتحسين أوضاعها
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