قوات الوفاق الليبية تأسر 10 مقاتلين من قوات حفتر

ألقت الغرفة الأمنية لتأمين وحماية الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية في ليبيا القبض على 10 أفراد ينتمون لقوات المشير خليفة حفتر.

وقال المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب التي تشنها قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا في تصريح صحافي اليوم الجمعة: “الأفراد العشرة كانوا مختبئين في أحد الأوكار بمنطقة القربوللي شرق طرابلس”، دون أن تحدد تاريخ القبض عليهم.

كما أفاد المكتب بأن قوات المنطقة العسكرية الغربية سيطروا على مخزن يحوي 200 برميل متفجر ومواد كيماوية بمدينة ترهونة، متهما قوات حفتر بالتخطيط لاستخدامها في العدوان على العاصمة طرابلس قبل الانسحاب منها منذ نحو أسبوعين. (د ب أ)