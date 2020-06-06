قوات "الوفاق" تطلق عملية للسيطرة على سرت

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها اليوم السبت، عن إطلاق عملية جديدة بهدف انتزاع مدينة سرت ومناطق أخرى من قبضة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وصرح المتحدث باسم "غرفة عمليات سرت-الجفرة" التابعة لقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، عبد الهادى دارة، بأن العملية الجديدة التي تحمل اسم "دروب النصر" تهدف إلى السيطرة على مناطق الوشكة وبويرات والحسون وجارف وأبو هادى وسرت والجفرة.

من جانبه، أكد المتحث باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، إصدار تعليمات بـ"بدء الهجوم والتقدم والضرب بقوة وحزم لكل بؤر المتمردين في الوشكة وسرت.. دون رحمة أو شفقة"، مشيرا إلى أن القوات الحكومية شنت خمس غارات جوية على آليات تابعة لقوات حفتر قرب سرت خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحث المتحدث مشايخ وأعيان سرت على "تحكيم العقل وتجنيب المدينة ويلات الحرب"، قائلا: "اليوم نرسل النداء الأخير.. فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت. نؤكد على موقفنا الثابت في ضرب بؤر التمرد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".

كما وجه قنونو "إنذارا أخيرا" إلى أنصار حفتر في سرت، ودعاهم إلى نزع السلاح وتسليم أنفسهم، واعدا إياهم بـ"محاكمة عادلة".

وتابع: "أي هدف يشكل خطرا .. ثابتا كان أو متحركا.. سيتم استهدافه وقصفه على امتداد الأراضي الليبية دون استثناء.. ولا يوجد أي خط أحمر.. دولة ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار أن يتمرد عليها ويهدد أمنها وسلامتها".

يأتي ذلك بعد تمكن قوات حكومة الوفاق في الأيام الأخيرة من إحكام سيطرتها على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها ومدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة، فيما تتراجع قوات حفتر شرقا.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها عن إطلاق عملية أمنية جديدة تحمل اسم "البلد الآمن".

وأكدت قيادة عملية "بركان الغضب" التي تنفذها قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، على صفحتها في "فيسبوك" اليوم السبت، أن عملية "البلد الآمن" تهدف إلى "فرض وضبط الأمن وملاحقة الجناة والمطلوبين وحماية أرواح المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم".

وأشارت صفحة "بركان الغضب" إلى أن العملية الجديدة تستهدف كمرحلة أولى المدن والمناطق التي انتزعتها قوات حكومة الوفاق من قبضة "الجيش الوطني".

وتولى العميد محمد المداغي قيادة العملية الجديدة، مع تعيين الملازم أول أيمن بن جامع متحدثا رسميا باسمها.