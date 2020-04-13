قوات "الوفاق" تهاجم مدينة صرمان وتسقط طائرة لحفتر

هاجمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية مدينة صرمان وتخوض مواجهات مع قوات الجيش شرق المدينة الواقعة غرب طرابلس، في الوقت الذي اعلنت عن اسقاط طائرتين تابعتين للواء خليفة حفتر

وفيما أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية إسقاط طائرتين تابعتين لقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، أقرت القيادة العامة للجيش بسقوط طائرة ومقتل طاقمها.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة بنغازي، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش: "فقدنا في العمليات الجوية في أبو قرين، طائرة لسلاح الجو قتل طاقمها المكون من 3 عسكريين هم عبد السلام الدرسي وخالد العبيدي وعادل الزوي".

ودارت منذ فجر اليوم اشتباكات وصفت بالعنيفة في ضواحي مدينة صرمان التي يسيطر عليها "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأفادت مواقع إخبارية محلية بأن الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية استهدف صباح اليوم الغرفة العسكرية في مدينة صبراتة، ما أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين على الأقل.

ويبدو من عدد أفراد الطاقم أن الطائرة التي أسقطت مروحية، الأمر الذي يؤكده بيان للمتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية العقيد محمد قنونو، حيث أفاد بإسقاط طائرتين فوق منطقة بوقرين، واحدة مسيرة، وثانية مروحية من طراز "مي – 35"، قتل طاقمها.