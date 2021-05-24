قوات بريطانية لمحاربة القاعدة في الصومال

كشفت صحيفة "الصومال الجديد" أن بريطانيا أعلنت اعتزامها إرسال 250 جنديا إلى الصومال للمشاركة في محاربة حركة الشباب، وأن الخطوة ستتم "خلال الأشهر الـ 12 المقبلة".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يأتي "بعد أشهر فقط من إعلان إنشاء لواء العمليات الخاصة من قبل قائد القوات الجوية الخاصة السابق الجنرال السير مارك كارلتون سميث، الذي يرأس حاليا الجيش البريطاني".

ونقلت صحيفة "الصومال الجديد" عن مصادر تأكيدها أن "القوات التي سترسلها بريطانيا إلى الصومال ستقوم بتدريب القوات الخاصة في البلاد على تكتيكات مكافحة التمرد لتقوم بمكافحة حركة الشباب".

وأوضحت هذه المصادر أن "القوات البريطانية التي يطلق عليها اسم (رينجرز) ستحل محل القوات الأمريكية الخاصة التي كانت تدرب القوات الصومالية".