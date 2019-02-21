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قوات حفتر تدخل حقل الفيل ضمن حملتها للسيطرة على الجنوب وحقوله النفطية

قوات حفتر تدخل حقل الفيل ضمن حملتها للسيطرة على الجنوب وحقوله النفطية
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