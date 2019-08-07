قوات حفتر تستهدف طائرة لـ"الوفاق" بمطار مصراتة

قالت قوات حفتر انها استهدفت الطائرة على مدرج القاعدة الجوية بمطار مصراتة العسكري أثناء قصفها مدنيين في تخوم طرابلس.

أعلنت قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر الأربعاء، استهداف طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وذلك بعد هبوطها على مدرج القاعدة الجوية بمطار مصراتة العسكري.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفترعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن قواتهم الجوية استهدفت اليوم طائرة حربية نوع (L39 ) على مدرج القاعدة الجوية بمطار مصراتة العسكري أثناء قصفها مدنيين في تخوم طرابلس”.

ونقلت قناة "ليبيا الحدث" عن مصدر عسكري قوله “إن القوات الجوية التابعة لحفتر قامت بقصف طائرة مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق بعد قيامها بمهام قتالية وهبوطها في مطار مصراتة العسكري”.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب حكومة الوفاق الليبية حول هذا الاستهداف.

وتدور في الأطراف الجنوبية لطرابلس منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وقوات المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي.

وتسبب هجوم الجيش الوطني الليبي في‭‭‭‭ ‬‬‬‬إحباط خطط قادتها الأمم المتحدة لإقامة مؤتمر وطني بهدف تحقيق الاستقرار في البلد الواقع في صراع منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 والتحضير لإجراء انتخابات.

ويقول دبلوماسيون إنه لا توجد رغبة لدى أي من الطرفين لوقف إطلاق النار. ويتحالف حفتر مع حكومة موازية في الشرق.

