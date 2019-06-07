قوات حفتر تشن ثاني ضربة خلال يومين على مطار معيتيقة بطرابلس

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إن القوات شنت الخميس ضربة جوية هي الثانية خلال يومين على القسم العسكري من المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس.

ويحاول الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر انتزاع السيطرة على طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا في إطار هجوم بدأ قبل شهرين لكنه فشل في اختراق الدفاعات في الضواحي الجنوبية.

واستمرت حركة الطيران المدني من مطار معيتيقة في طرابلس رغم الحرب.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي بأن الجيش الوطني الليبي هاجم القسم العسكري من المطار يوم الخميس ودمر "طائرة تركية مسيرة". ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.

وقال الجيش الوطني الليبي إن ضربة مماثلة وقعت ليل الأربعاء لكن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر.

والصراع جزء من الفوضى المستمرة في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. ويتحالف حفتر مع حكومة موازية في الشرق.

ويوجه الجيش الوطني الليبي الذي تدعمه مصر والإمارات اتهامات لتركيا بدعم حكومة طرابلس وقواتها.

