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قوات حفتر تقترب من السيطرة على مدينة درنة الساحلية

قوات حفتر تقترب من السيطرة على مدينة درنة الساحلية
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