قوات حفتر تقصف طرابلس بالصواريخ بعد تقدم الوفاق

سقطت عشرات الصواريخ على العاصمة الليبية طرابلس منذ استعادة قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة يوم الاثنين 14 أبريل نيسان 2020 السيطرة على مدينتين استراتيجيتين في الغرب الليبي كانتا في أيدي قوات المشير خليفة حفتر.

ومنذ ذلك الحين تدوي أصوات انفجارات الصواريخ بدون انقطاع في العاصمة الليبية وخصوصا في محيط مطار معيتيقة في الضواحي الشرقية حيث تضررت بعض المنازل.

وأشارت آخر حصيلة لاجهزة الاسعاف الى سقوط جريح مساء الاثنين. ولم تنشر أي حصيلة أخرى منذ ذلك الحين.

واتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني، قوات المشير حفتر بالسعي الى "الثأر" من خسارة مدن في الغرب الليبي، عبر قصف العاصمة.

وقال محمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني مساء الاثنين إن قوات حفتر "صبت غضبها من خلال إمطار طرابلس بعشرات الصواريخ والقذائف العشوائية".

وكان دوي انفجارات الصواريخ يسمع طوال الليل وصباح الثلاثاء 14 أبريل نيسان 2020 في المكان.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعاً مسلحاً منذ عام بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي من جهة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس من جهة أخرى.