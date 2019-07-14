قوات حفتر تقصف "غريان" وتستعد لهجوم جديد على طرابلس

شنت الطائرات التابعة لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ضربات جوية على مدينة غريان، التي تبعد عن العاصمة طرابلس عشرات الكيلومترات من الجهة الجنوبية.

وأوضح المركز الإعلامي لما تسمى "غرفة عمليات الكرامة" التابعة لقوات حفتر في بيان لها، أن "سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات في مدينة غريان، تسببت في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة".

وفي السياق ذاته، أعلن ضابط كبير في قوات حفتر الأحد، أنهم يستعدون لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، "تمهيدا لمطاردة المجموعات المسلحة، بعد نجاح خطة الاستنزاف".

وقال صالح بوحليقة الضابط بعمليات اللواء 73 مشاة التابع لقوات حفتر في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "خطة الاستنزاف نجحت من خلال محاولات قوات الوفاق السيطرة على تمركز وحداتنا العسكرية، عبر 37 معركة بالعاصمة طرابلس".

وذكر بوحليقة أن "قواتنا ستدخل في مرحلة جديدة، ونصبح على أبواب ميدان الشهداء وسط طرابلس"، معتقدا أن القوات التابعة لحكومة الوفاق "ستبدأ بالهرب من المواجهة بأرض المعركة إلى طريقها المعتاد داخل المدينة"، وفق تقديره.

ومنذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر قائد قوات شرق ليبيا عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم. (وكالات)