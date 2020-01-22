قوات حفتر تقصف مطار معيتيقة

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأربعاء، أن ميليشيات اللواء خليفة حفتر قصفت مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني، محمد قنونو، نشره المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابع لها، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وقال قنونو إن المليشيات قصفت المطار بستة صواريخ من نوع “غراد”، دون أن يتحدث عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

واعتبر أن القصف “تهديد صارخ لحركة الملاحة الجوية، وخرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار من قبل مليشيات حفتر”.

والأحد، انعقد مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، وكان أبرز بنود بيانه الختامي ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.

وفي خرق متكرر لوقف إطلاق النار، تشن قوات حفتر هجمات يومية على طرابلس، استكمالًا لعملية عسكرية تشنها قواته منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.