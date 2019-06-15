قوات حفتر توجه ضربة جوية لأكبر مخزن للذخيرة بطرابلس

أدت ضربة جوية نفذها سلاح الجو التابع للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر استهدفت السبت معسكرا في طرابلس الى سقوط قتيل وتسعى جرحى بين المدنيين، وفقا لمتحدث رسمي.

وقال أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لوكالة فرانس برس، إنه "نتيجة للضربة الجوية التي استهدفت معسكرا في تاجوراء، سقط قتيل و9 جرحى من المدنيين في حصيلة أولية".

وأضاف أن "الضحايا سقطوا نتيجة للشظايا التي تناثرت لمسافة بعيدة خاصة وأن المعسكر الذي استهدف قريب من الأحياء المكتظة بالسكان".

ورصد مراسل فرانس برس سحابة ضخمة من الدخان داخل المعسكر الذي تعرض للقصف قرابة الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي (10:15 ت غ).

وسمع دوي القصف بوضوح في مناطق عدة في طرابلس نظرا لقوتها.

بدورها، أكدت قوات المشير حفتر أن "الضربة كانت دقيقة واستهدفت أكبر مخزن للذخيرة تابع للمليشيات" بحسب مصدر عسكري.

وتقع تاجوراء في الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية، وتتعرض معسكرات داخلها لغارات جوية أحيانا من قبل قوات حفتر.

وقد بدأت قوات المشير حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، منذ الرابع من نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المدعومة دوليا.

وأسفرت المعارك بعد مرور شهرين من اندلاعها عن 653 قتيلا وإصابة 3547 شخصا بجروح، بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

كما وصل عدد النازحين من مناطق المعارك إلى 90 ألف شخص ، بحسب الصليب الأحمر في ليبيا.

