قوات حفتر في ليبيا تؤكد تسليم "مرتزق" أمريكي إلى بلاده

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا الأربعاء أنها أعادت إلى الولايات المتحدة طياراً أمريكيا اعتقل بداية أيار/ مايو، قالت إنه “مرتزق” جندته حكومة الوفاق الوطن الليبية.

وأكدت قوات حفتر في 7 أيار/ مايو إسقاط طائرة مقاتلة من نوع “ميراج أف 1” تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، في منطقة تقع على بعد 70 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس.

ونشرت لاحقاً فيديو لطيار المقاتلة، أكدت أنه “برتغالي”.

لكن المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري أكد الأربعاء أن الطيار اعترف في وقت لاحق بأن جنسيته أمريكية.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي إن الطيار أعيد إلى “بلده” (الولايات المتحدة) بما يتوافق مع اتفاقات التعاون حول مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن الطيار يدعى جايمي سبونوغل وعمره 31 عاماً، جندته الولايات المتحدة قبل أن يغادر إلى تركيا ومنها إلى مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، بحسب المسماري.

ويقود المشير خليفة حفتر منذ 4 نيسان/ ابريل عملية للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني.

وتدور معارك بشكل يومي في الضاحية الجنوبية للعاصمة وفي جنوبها.

ويتبادل الطرفان الاتهامات باستخدام المرتزقة الأجانب وبتلقي دعم عسكري من قوى غربية.(أ ف ب)